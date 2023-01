Vaccineren tegen corona nu ook in Strijen

De vaccinatie is gratis en is zonder afspraak te halen. Vergeet alleen niet een mondkapje en geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Behalve in Streona is het ook mogelijk om op woensdag of donderdag (van 09.30 tot 12.00 uur) een vaccinatie te halen in het gemeentehuis van Oud-Beijerland. Let op: de priktijden in het gemeentehuis in Oud-Beijerland zijn gewijzigd van de middag naar de ochtend.