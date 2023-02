Uittip: Dordtenaren kunnen op deze dagen gratis naar het Dordrechts Museum

Minder leefgeld voor Oekraïense vluchtelin­gen vanaf april: ‘Maandver­band is zo niet meer betaalbaar’

Oekraïense vluchtelingen in de regio Drechtsteden krijgen vanaf april minder leefgeld -voor eten, kleding en persoonlijke uitgaven- van de Nederlandse overheid. Stichting Vluchtelingenwerk kan zich hier niet in vinden: ,,Maandverband of tampons zijn voor deze mensen in kwetsbare positie zo onbetaalbaar.” Vijf vragen over de vluchtelingenopvang in de regio.