Uittip! Dit moet je weten over Schuim Bierfestival 2023

Oranje speelt WK ijshockey bij 35 graden: ‘Normaal zouden we nu aan het strand liggen’

IJshockeyen bij temperaturen van 30 à 35 graden? Het lijkt waanzin, en dat is het misschien ook, maar het Nederlands vrouwenteam moet er bij het WK in China toch echt aan geloven. Sommige spelers hebben amper kunnen trainen omdat veel ijsbanen in Nederland dicht zijn. ,,Normaal liggen we rond deze tijd aan het strand.”