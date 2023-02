Uittip: bij deze warme ontmoetingsplekken zie je gratis optredens

Muzikale bestelling plaatsen

Er is namelijk een ‘muzikaal menu’ waaruit bezoekers kunnen kiezen en een ‘bestelling’ kunnen plaatsen. De muzikanten improviseren om dat moment een nummer en laten alles mooi in elkaar overvloeien.



De optredens worden gegeven door het duo Jannelieke en Wilco van Muziektheater Hollands Diep. Jannelieke is sopraanzangeres en trad onder andere op bij De Nationale Opera, de Nederlandse Reisopera, Opera Zuid en Opera 2Day.



Wilco is een virtuoos op de accordeon, componeert en arrangeert. Hij houdt van diversiteit en veelzijdigheid en treedt geregeld op in theatrale producties, klassieke programma’s, met zijn ensemble Butwhatabout en met zijn band OT AZOJ.