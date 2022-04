Uitgebrande vrachtwagen vast gesmolten in asfalt van A15, snelweg richting Rotterdam tot 15.00 uur dicht

De uitgebrande vrachtwagen op de A15 bij Alblasserdam is vast gesmolten in het asfalt. Dat meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het voertuig moet worden losgetrokken. Vanwege de brand moest de snelweg richting Ridderkerk volledig worden afgesloten. Dit duurt naar verwachting nog tot 15.00 uur vanmiddag. Door de afsluiting ontstond een verkeerschaos.

Rond de klok van 06.45 uur ging het maandagochtend mis op de A15 bij Alblasserdam. Door nog onbekende oorzaak vloog een vrachtwagen, vlak voor de Noordtunnel, in brand. De bestuurder van het voertuig kwam op tijd uit zijn wagen en bracht zichzelf in veiligheid. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.

Veel rook

Bij de brand kwam veel rook vrij. Door de combinatie van de rookontwikkeling, de harde wind en de ochtendspits is er opgeschaald naar GRIP 1, zo legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid uit.

,,Wat er precies in het afgebrande deel van de vrachtwagen zat, is onduidelijk. De zwarte rook die ontstond, kwam vermoedelijk door het brandende rubber van de banden. Uit metingen komen geen bijzondere waarden naar boven. Wel kunnen mensen in de omgeving last hebben van roetdeeltjes. Deze kunnen ze afspoelen met water en zeep.’’ De woordvoerder laat weten dat in het achterste deel van de vrachtwagen bitumen zat, maar dat deel is niet in brand gevlogen. De vrachtwagen van E. van Wijk Logistics uit het Brabantse Giessen is inmiddels leeggehaald. Het bedrijf vindt het nog te vroeg om te reageren op de brand, laat een medewerker weten.

Kraan

Momenteel is er een kraan aanwezig op de plaats van het ongeval om de vrachtwagen uit elkaar te trekken. ,,Mogelijk laait het vuur dan weer iets op, maar op deze manier krijgen we het vuur wel helemaal uit’’, aldus de woordvoerder. Het wegdek moet daarna eerst gereinigd en gerepareerd worden.

De vrachtwagen stond nog net niet binnen de slagbomen van de Noordtunnel. Als de truck enkele honderden meters verder had gestaan, had de wegverkeersleider in Rhoon het calamiteitenplan van de tunnel in werking laten treden, zegt Bert Staat, adviseur tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat. De ventilatie in de Noordtunnel zou dan op vol vermogen zijn gezet om eventuele rook in de rijrichting uit de tunnel te blazen en de andere tunnelbuis zou door hulpdiensten worden gebruikt om van daaruit hulp te verlenen en de brand te blussen.

,,Gelukkig komt een tunnelbrand bijna nooit voor. De laatste keer was in mei 2014 in de Heinenoordtunnel’’, zegt Staat. Bij dat ernstige incident op de A29 tussen Barendrecht en Heinenoord kwam de vrachtwagenchauffeur om het leven. Het wegdek en de wand van de tunnel raakte daarbij zwaar beschadigd en moest daarna in meerdere etappes worden gerepareerd.

Omrijden

Door de brandende vrachtwagen is de Noordtunnel op de A15 richting Ridderkerk wel volledig afgesloten. De ANWB adviseert om te rijden via Dordrecht over de N3 en A16. Daar stonden lange files en de vertraging kon flink oplopen. Rond 11.00 uur stond er nog altijd vijf kilometer file op de A15 tussen Sliedrecht en Papendrecht, waar het verkeer de A15 af moet.

Ook de A15 richting Gorinchem was vanwege de veiligheid enige tijd afgesloten, maar inmiddels is die weg weer open. Verkeer in de richting van Gorinchem wordt geadviseerd om te rijden via de A16, A59 en A27.

Muurvast rondom Dordrecht

Door het ongeluk, het advies om via Dordrecht om te rijden en de ochtendspits liep het maandagochtend volledig vast rondom Dordrecht. Ook probeerden weggebruikers hun eindbestemming via de Dordtse binnenstad te vinden, waardoor het ook daar druk is.

Volledig scherm De brandweer blust de vrachtwagen op de A15. © Jeroen Verbueken

