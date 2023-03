Uiteten als in de grote stad, maar dan in Streefkerk: ‘Sushi, cocktails, boutique hotel én dansende lampen’

OVER DE TONGIn de verte is het gebouw goed te zien, in de donkerte schitteren de letters op de gevel: ‘Heeren aan de Haven’. We parkeren op een landtong, waarbij aan de ene kant de Lek kabbelt en de andere kant de jachthaven van Streefkerk golft. Een prachtige en natuurrijke omgeving, zelfs in de duisternis. ,,We hebben met dit concept de stad naar Streefkerk gehaald.’’