Uitbreiding van opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Werkendam

indebuurt.nl Buitenkij­ken in de stadstuin van Arie en Liesbeth: 'Het is onze kleine, groene oase'

Jarenlang waren Arie en Liesbeth Berkhof een grote woning in Alblasserdam gewend. Toen het huis ze te groot werd en de oudste dochter het nest verliet, was het tijd voor verandering. Ze vonden een woning in de Lombardstraat in Dordrecht en maakten het huis en de stadstuin helemaal naar wens.