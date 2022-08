Uit het archief! 3 x opvallende Dordtse nieuwtjes

indebuurtDat er van alles gebeurt in Dordrecht, dat hoeven we je niet te vertellen. Maar soms kom je een nieuwsbericht tegen wat écht opvalt. Wij zetten er drie van de afgelopen jaren op een rij.

Beyoncé

In mei 2016 stond een schilderij van Dordrecht op een bijzondere manier in de belangstelling. Niet dankzij een expositie of een museum, nee dankzij een videoclip. En niet zomaar eentje, maar die van Beyoncé! In de clip van de track Hold Up, zie je een shot van het schilderij. Op dit schilderij is de Grote Kerk afgebeeld. Opmerkelijk toch? Meer over deze ontdekking lees je hier.



Je kunt verder lezen onder de foto >>

Volledig scherm Beyoncé en een schilderij van Dordrecht in de videoclip van Hold Up. © still YouTube

Met tijd komt spijt

In 2017 kwam een 23-jarige Dordtenaar in het nieuws, die last had van zijn geweten. Jaren na het plegen van een aantal misdrijven, een overval en een beroving, gaf hij zichzelf aan bij de politie. Aan de hand van zijn bekentenis kon ook een tweede verdachte van de overval worden aangehouden, een 22-jarige man. Tja, wijsheid komt met de jaren zullen we maar zeggen. Lees het volledige nieuwsbericht hier.

Duurhuur

Het zal je maar gebeuren… Je vindt een huurwoning, betaalt een flink voorschot, verhuist al je spullen en komt er dan achter dat je de woning helemaal niet écht gehuurd hebt. Het overkwam een aantal mensen in Dordrecht. Een viertal oplichters, drie mannen uit Dordrecht en één vrouw uit Rotterdam, boden via Facebook leegstaande woningen van corporaties aan. Ze kwamen de woningen binnen door de cilinders van de sloten te vervangen of met een valse sleutel. De oplichters gaven zelfs bezichtigingen in de panden. In de zomer van 2021 werden de oplichters opgepakt. Lees het hele verhaal hier.