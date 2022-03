Twintig Dordtse ouderen kunnen zich nog aanmelden voor proef die langer thuiswonen mogelijk maakt

De Hello 24/7-app kan worden aangesloten op ‘Oogje in het Zeil’. Dat is een kastje dat in de meterkast wordt geplaatst en het energieverbruik van huishoudelijke apparaten en verlichting bijhoudt. Het zelflerende systeem herkent verbruikspatronen en ook afwijkingen in het energieverbruik.

Bericht

Wijkt het verbruik erg af, dan krijgen betrokken verzorgers in de Hello 24/7-app een bericht. Zij kunnen dan contact opnemen met de oudere. De app kan bijvoorbeeld in plaats van de gebruikelijke alarmknop worden gebruikt, die door veel ouderen niet of nauwelijks om de nek wordt gehangen.

Nog twintig families kunnen hier een halfjaar gratis gebruik van maken. Voorwaarde is dat de oudere alleenwonend is en in Dordrecht woont. Aanmelden kan via de website van www.hello247.nl/dordrecht of telefonisch via 085–8085222.

