Tweede Tol wil geen tijdelijke kamerverhuur aan Portugezen: ‘Nu nog geen last, maar krijgen ook al AZC’

Waar de ene winkel een jubileum viert, moet de andere juist de deuren sluiten

In een jaar dat vijf plaatselijke winkeliers jubileren, is er in ’s-Gravendeel ook een duidelijke keerzijde aan het ondernemerschap en verschraalt het winkelaanbod: de juwelierszaak is dicht, het Hoekse Warenhuis sluit deze maand en restaurant Nonna gaat verder als lunchroom.