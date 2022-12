Twee ton subsidie voor ziekenhuizen die samen nazorg-app maakten

COLUMN Een soapserie die gestaag extremer werd

In januari, zo schreef ik afgelopen weekend, draaide het in stad en streek vooral over de tonnen aan vuurwerkschade die (weer eens) door vandalen is aangericht. Daar kom ik nog even op terug want, toen ik vervolgens mijn ‘vuurwerkcolumns’ van de afgelopen elf jaar doorspitte, ontdekte ik een patroon met kenmerken van een eeuwig durende soapserie die gestaag extremer werd.

5 december