Twee mannen uit Dordrecht (32) en Zwijndrecht (33) aangehouden voor schietpartij Da Costastraat

Vrijdagmiddag waren er rond 17.00 uur knallen gehoord aan de Da Costastraat in Zwijndrecht. Het zou gaan om een schietpartij. De politie zette het gebied af en deed langdurig onderzoek. Boven het gebied cirkelde enige tijd een helikopter. Ook de Dienst Speciale Interventies (DSI) was aanwezig.

Tip

Door een tip van getuigen werd even later een woning gecontroleerd. Twee in de woning aanwezige mannen zijn aangehouden. Het gaat om een 33-jarige man uit Zwijndrecht en een 32-jarige man uit Dordrecht. Of zij inderdaad iets met de schietpartij te maken hebben, wordt nog onderzocht.

Knallen gehoord

Het was gisteravond lang onduidelijk of er überhaupt een schietpartij had plaatsgevonden. ,,Een heleboel getuigen hebben schoten gehoord, dus we gaan ervan uit dat er een schietpartij heeft plaatsgevonden”, zo zei een woordvoerder vrijdagavond. Maar ter plekke was er geen spoor te bekennen van daders of slachtoffers, en ook kogelhulzen kon de politie in eerste instantie niet vinden. Inmiddels zijn die hulzen wél gevonden en zitten er dus twee mannen vast.

De politie is nog op zoek naar meer getuigen of mensen die camerabeelden hebben die mogelijk meer informatie kunnen geven over de schietpartij.

