Twee keer per maand gaat Remco eropuit met de duofiets: ‘We fietsen waar de zon schijnt’

Eerste regenboog­pad in Papen­drecht komt eraan, en snel ook

Dat er een regenboogzebrapad in Papendrecht zou komen, was begin 2022 al bekend. Maar nu is er eindelijk een locatie én dag waarop het pad in gebruik genomen wordt. Op 11 oktober, ‘Coming Out Day’, wordt het zebrapad in gebruik genomen op het kruispunt van de Veerweg met de Vondellaan.

6 oktober