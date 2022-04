Twee grootste partijen van Alblasserdam buitenspel, partijen klaar met principiële discussies

Politie brengt minderjari­ge verdachte van mishande­ling in Papen­drecht herkenbaar in beeld

De politie is nog steeds op zoek naar een vermoedelijk minderjarige jongen die wordt verdacht van een mishandeling in Papendrecht. Eerder is de jongeman geblurd getoond in Bureau Rijnmond. Omdat hij zich nog niet bij de politie heeft gemeld, wordt hij nu herkenbaar in beeld gebracht.

4 april