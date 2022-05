Twee doden bij schietpartij zorgboerderij in Alblasserdam, twee anderen zwaargewond

Schip vaart ‘s nachts tegen pijler Moerdijk­brug

Een duwstel met vier geladen bakken is in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen een pijler van de Moerdijkbrug gevaren. Het gebeurde rond 1.00 uur in de nacht. Er raakte niemand gewond. ,,Maar er wordt wel alarm geslagen, want zo’n schip is niet niks.’’

