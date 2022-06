Twee biertjes voor de prijs van één in Sliedrecht? Dat is en blíjft verboden

Burgemees­ter waarschuwt kinderen voor zwemmen in de haven: ‘Het is niet toegestaan en levensge­vaar­lijk’

,,Schippers van de waterbus vinden het doodeng om in Sliedrecht af te meren als daar kinderen zwemmen.’’ Burgemeester Jan de Vries van Sliedrecht wil maar zeggen: zwemmen in de twee havens of in de Beneden-Merwede is levensgevaarlijk.

24 juni