Turkse investeerder heeft grote plannen met FC Dordrecht: ‘Mikken op een plek in het linkerrijtje’

‘Julia Internaat kan nog heel lang blijven bestaan’

De toekomst van het Julia Internaat in Zwijndrecht is tot in lengte van jaren redelijk zeker. Dat vertelt directeur Erik Laarhoven van de overkoepelende stichting Meander. Die meldde onlangs dat ze vier internaten sluit. Het Julia blijft echter open, net als Prinses Margriet in Zwolle en Sint-Nicolaas in Nijmegen.