Tropisch warm in de regio: volgeboekt zwembad, winkels en restaurant blijven vooralsnog gewoon open

COLUMN Ik bezocht een knarrenhof­je en wil er nu ook eentje in Dordrecht hebben

Volgens mij was het de Verenigde Seniorenpartij (VSP) die opteerde voor de introductie van knarrenhofjes in Dordt. Er waren trouwens nog wel meer Dordtse partijen bij wie je die wens in partijprogramma’s aantreft. Eerlijk gezegd had ik er eigenlijk verder niet zoveel meer over nagedacht, tótdat ik zelf in zo’n hofje belandde.

15 juli