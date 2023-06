Transito mag van Raad van State nieuwe loods en woning bouwen bij oude veerhaven in Werkendam

Daan den Breejen, na pauze terug op de fiets, wint in Molenaars­graaf: ‘Dit smaakt naar meer’

Daan den Breejen boekte zaterdag in Molenaarsgraaf de eerste overwinning in zijn nog jonge wielerloopbaan. In een uitgedund veld - er waren slechts 25 vertrekkers - duwde de renner uit Giessenburg tijdens het criterium Rond om de Graaf als eerste zijn voorwiel over de eindstreep.