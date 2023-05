Touré tevreden over Dordtse periode: ‘Natuurlijk hoop ik volgend seizoen bij Feyenoord te spelen’

Meevaller voor Drechtste­den: miljoenen euro’s van kabinet als compensa­tie voor breken met Gazprom

De gemeenten in de Drechtsteden kunnen in totaal miljoenen euro’s tegemoet zien van het kabinet. Dat heeft besloten hen volledig te compenseren voor het noodgedwongen opzeggen van het gascontract met het voormalige Gazprom Duitsland. Dat blijkt uit een brief van minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) aan de Tweede Kamer.