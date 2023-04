Toren verrijst boven beschermd stadsgezicht Dordtse binnenstad: ‘Heftige verandering in stadsbeeld’

Wouter Kolff ook na september nog burgemees­ter: ‘Het is eigenlijk geen baan, maar een ‘way of life’’

Wouter Kolff is ook na september nog burgemeester van Dordrecht. De gemeenteraad van de stad is dik tevreden over zijn functioneren en beveelt zijn herbenoeming aan. ,,Hij is iemand die de stad verder kan brengen.’’