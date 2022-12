Toeterende scooterrijder trekt aandacht van politie en wordt aangehouden

Wat zegt de wetenschap Wonen we straks allemaal in houten huizen? ‘Hout is er genoeg’

Zonnepanelen, minder met het vliegtuig reizen of vegetarisch eten. Het zijn allemaal manieren om een steentje bij te dragen aan het klimaat. Ook in de bouw kunnen we verduurzamen, namelijk door te bouwen met hout, zeggen wetenschappers.

8:00