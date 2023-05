Toen ze het met haar vriend wilde uitmaken, verkrachtte hij haar: ‘Dacht dat ze aan het genieten was’

River Trotters schrijft clubhisto­rie met promotie: ‘Fantas­tisch, dit maakt een klein dorp groot’

River Trotters rekende ook in de eigen sfeervolle Wielewaal af met BV Hoofddorp (72-68) en promoveert voor het eerst in de 42-jarige clubgeschiedenis naar de top van het Nederlandse amateurbasketbal. Volgend seizoen komen de Hardinxvelders uit in de promotiedivisie.