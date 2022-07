Toen in Dordt: dit deden we tijdens de zomermaanden

indebuurtKnikkeren, zwemmen in de vijver van het Wantijpark, tikkertje spelen op verlaten schoolpleinen, kikkervisjes vangen in de sloot. In de zomer werd er in Dordrecht altijd wel iets bedacht om te doen. Kijk maar naar deze foto’s uit den ouden doosch .

Knikkerende kinderen

Er werd vroeger heel wat geknikkerd in Dordrecht. Soms maakte je zelf een putje in de grond en later werden er op verschillende plekken putjes aangelegd. Het was een sport om zoveel mogelijk knikkers te winnen, zodat je eigen collectie steeds groter werd. Heb jij er ooit nog een oliebonker gewonnen?



Op deze foto uit de jaren 70 zie je twee knikkerende meisjes in het Matena’s Pad.

Twee knikkerende meisjes in het Matena's Pad. © Regionaal Archief Dordrecht

Zwemmen in de vijver in het Wantijpark

Spetter, pieter, pater, we kwamen heel wat druppels later. Het was altijd feest om te zwemmen en ravotten. Nu gaan we graag naar de zwembaden of de Merwelanden, maar vroeger waren er een paar andere populaire plekken. Zoals zwembad ‘De Groene Plas’ langs de Noordendijk en de zwemvijver in het Wantijpark. Later kwam hier spartelbad de Paddestoel.

Hutten bouwen tijdens Timmerdorp

Takken en planken slepen, bladeren of hout als dakbedekking gebruiken: je had het er maar druk mee als je een hut ging bouwen. Heb jij nog een hut gebouwd? Bijvoorbeeld tijdens Timmerdorp?

Vakantie Kinder Feesten

Vakantie Kinder Feesten (VKF) organiseert activiteiten in de vakantie en dat deden ze vroeger ook al. Op deze foto doen twee meisjes een kussengevecht.

Een kussengevecht tijdens de Kinder Vakantie Feesten. © Regionaal Archief Dordrecht

Naar een strandje

In plaats van een zwembad of vijver, gingen we vroeger ook al naar het strand. In Dordt! Dordtenaren vertoefden bij het strandje aan de Nieuwe Merwede, het strandje bij camping Bruggehof of bij de Beneden Merwede met zicht op de Rivierdijk in Sliedrecht.

Kikkervisjes vangen en vissen

Met je schepnetje of hangel naar de sloot om kikkervisjes of visjes te vangen; welke Dordtenaren hebben dat niet gedaan? Het is nog steeds een leuk tijdverdrijf en niet alleen voor in de zomer.

