Tóch weer aankomen na een maagverkleining is binnenkort verleden tijd, als het aan 't ziekenhuis ligt

COLUMN Heeft deze stad een smoelloos evenement nodig om toeristen te lokken?

Twee keer al (in 2012 en 2019) was Dordrecht evenementenstad van het jaar. Nu kun je natuurlijk je bedenkingen hebben bij dit soort ‘marketeers-belonen-marketeers-prijsjes’, maar feit is en blijft dat we die bekroningen voor het overgrote deel te danken hebben aan ‘onze’ vier grote evenementen, namelijk Dordt in Stoom, Big Rivers, de Boekenmarkt en de Dordtse kerstmarkt.

10 mei