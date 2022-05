Tóch een streep door de Dordtse Avondvierdaagse

Het bestuur van de Avondvierdaagse in Dordrecht legde in maart na tientallen jaren de taken voorgoed neer. Voorzitter Rika Geway kon het, net als de andere leden, niet meer aan. ,,We zijn inmiddels allemaal de leeftijd van 75 jaar gepasseerd, het is niet meer haalbaar nu’’, vertelde ze toen aan deze krant . Eigenaren Willemijn en Sander van Nobel’s Brood twijfelden geen seconde en besloten de organisatie op zich te nemen.

Na dat besluit gingen de eigenaren direct aan de slag. Ze wilden, in tegenstelling tot de vorige organisator, juist de samenwerkingen met bedrijven en sponsoren aangaan. Die moesten nog wel worden gevonden. Ook moest er in rap tempo een vergunningaanvraag naar de gemeente. ,,Het is natuurlijk op korte termijn, maar we willen niet dat de Avondvierdaagse verdwijnt’’, liet Sander Nobel in maart weten. Nu blijkt dat de korte tijd die er al was - het vierdaagse evenement zou op 7 juni beginnen - écht te kort is. De hoop moet worden gevestigd op 2023.