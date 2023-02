ToBe op zoek Dordtse oorlogsverhalen voor voorstelling rond Dodenherdenking

Alle verhalen zijn welkom, maar specifiek is ToBe op zoek naar verhalen over het dagelijks leven en opgroeien in oorlogstijd. Op basis van deze verhalen maken jongeren van 12 tot 24 jaar samen met regisseur Yara van Engelen een voorstelling met de binnenstad van Dordrecht als decor.

ToBe nodigt iedereen uit die iets kan vertellen over de Dordtse oorlogsjaren op zaterdag 25 maart de verhalen met de jongeren te delen. Dan wordt een voorstelling gemaakt in het kader van het landelijk project Theater Na de Dam. Op donderdag 4 mei (Dodenherdenking) om 21.00 uur gaat de voorstelling van ToBe in première samen met ruim honderd andere voorstellingen in Nederland, allemaal in een andere stad en over die stad.

Iedereen die een oorlogsverhaal wil delen, kan contact opnemen met projectleider Roxanne van der Slot via projectbureau@sce.nu of 078-6133144.

Jongeren tussen die mee willen spelen in de voorstelling kunnen zich online aanmelden bij ToBe. Deelnemen als speler kost 25 euro en het is mogelijk om dit te betalen met Dordtpas tegoed. Op donderdag 16 maart om 17.30 uur is de eerste repetitie in het Energiehuis.

