Tips nodig om je tuin te vergroenen? Loop de inspiratiewandeling ‘Een 10 voor jouw tuin’

COLUMN De jaarlijkse vloedschot­ten­test, Kees vindt het een geruststel­lend en boeiend schouwspel, alhoewel...

Mocht u het nou nog nooit gezien hebben, dan kan ik u van harte aanbevelen om eens een kijkje te komen nemen. Waar ik het over heb? Over de vloedschotten in de ouwe binnenstad… die worden vandaag (zoals elk jaar weer) getest en dat is altijd weer een boeiend en geruststellend schouwspel.

27 september