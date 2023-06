Tips! Deze dingen zijn er dit weekend in Dordrecht te doen (2 -4 juni)

Voetbal Totaal Sterke start Smitshoek en doek valt voor Binnenmaas en SVS: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Waar het nog maar de vraag is of Barendrecht in de nacompetitie mag gaan spelen, is plaatsgenoot Smitshoek er goed aan begonnen. FC Binnenmaas en SVS struikelden dinsdagavond al over de eerste horde. CWO heeft na een late ontsnapping nog altijd hoop op handhaving. Wat gebeurde er nog meer op de velden tijdens de eerste avond van de nacompetitie? Met dit overzicht ben je helemaal bij.