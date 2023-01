Tiny houses op braakliggend veld Tussentij mogen langer blijven staan

De eerste bewoners op het Tussentij zijn gevlogen, volgens nieuwe bewoner Janneke Bouman komt dit doordat zij elders voor langere tijd met hun tiny house terecht konden. ,,Dit is een tijdelijke plek, in principe zitten we op een schopstoel. We hopen natuurlijk dat we hier nog iets langer mogen blijven dan 1 juli, maar dat hangt van de projectontwikkelaar af”, verklaart ze.