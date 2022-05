Tim (26) bezichtigde zijn huis op een regenachtige dag, maar kocht het toch meteen: ‘Alsnog zo licht hier’

Na twee jaar corona én oorlog in Oekraïne nog geen uitbundige Bevrij­dings­dag, alléén in Sliedrecht wel

Na twee jaar corona staan alle seinen eindelijk weer op groen om de bevrijding uitbundig te vieren. De huidige oorlog in Oekraïne geeft deze dag voor velen zelfs een extra dimensie: vrijheid moeten we koesteren. Maar bijna nergens in de regio is het feest op 5 mei. Alleen Sliedrecht pakt groot uit. ,,Uiteraard!”

4 mei