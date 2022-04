Tientallen vluchtelingen opgevangen in Papendrecht: ‘Belangrijk dat ze zelf de was kunnen doen’

UPDATE Nepvuurwa­pen in een dashboard­kast­je en drugs in een andere auto, politie houdt automobi­lis­ten aan

Een automobilist is zaterdag aangehouden op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland omdat hij een nepvuurwapen bij zich had. Een andere bestuurder werd daar ook opgepakt omdat in zijn auto een grote hoeveel drugs en geld lag.

3 april