Tienduizenden watersporters lezen het nieuwe gedicht op de sluisdeur dat op Open Havendag wordt onthuld

Dat leuke speeltoe­stel in Hen­drik-Ido-Am­bacht is ook een oorlogsmo­nu­ment

Wie niet beter wist, zag aan de Brasem in de Ambachtse wijk Volgerlanden-Oost gewoon een leuk speeltoestel in de vorm van een vliegtuig staan. Wie er nu komt, leest op een bord dat het veel meer is dan dat: het is een monument voor de bemanning van een geallieerde bommenwerper, die in 1944 een paar honderd meter verderop aan de Vrouwgelenweg neerstortte.