Thuiswerken, waarom deden we het eigenlijk niet altijd al zo?

Hulp voor huishou­dens in Drechtste­den met financiële problemen; zij kunnen renteloze lening krijgen

Alleenstaanden en gezinnen die financiële problemen hebben, kunnen vanaf vrijdag een renteloze lening krijgen via de Stichting Urgente Noden Drechtsteden. Daarvoor is het Sociaal Leenfonds in het leven geroepen. Het gaat om betalingsachterstanden of noodzakelijke kosten die deze huishoudens even niet kunnen dragen.

31 maart