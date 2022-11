Thuis in de kou? Dan ben je welkom op acht warme plekken in de stad: ‘Scheelt een slok op een borrel’

Per week tien gezinnen als cliënt erbij voor Voedsel­bank Dordrecht

De Voedselbank Dordrecht heeft de laatste anderhalve maand circa zestig nieuwe huishoudens als cliënt gekregen. ,,Een toename van tien gezinnen per week is fors’’, stelt voorzitter Maurits Poirot. ,,We kunnen deze extra cliënten nu goed aan, maar het is wel zo dat we onze voedseltoestroom proberen uit te breiden om dat zo te houden.’’

14 november