Terug in de tijd: zo zagen stationsbordjes in Dordrecht en omgeving er dertig jaar geleden uit

MET VIDEO Oorzaak zeer grote brand op vracht­schip in Dordrecht wordt onderzocht: ‘Lag 750 ton metaalaf­val’

Op een schip dat aangemeerd lag aan de ‘s-Gravendeelsedijk in Dordrecht is vrijdagavond brand uitgebroken. Veertien bemanningsleden waren aan boord, waarvan er twee in de ambulance zijn nagekeken. Iets na 01.00 uur 's nachts gaf de brandweer het sein ‘brand meester’.