Terug in de tijd! 6 x deze winkels hadden ooit een vestiging in Dordrecht

Bart Smit

Een hoop filialen van Bart Smit veranderde vanaf 2016 in een vestiging van Intertoys. Inmiddels is de naam Bart Smit verdwenen uit de Nederlandse winkelstraten. In Dordrecht vond je onder andere een Bart Smit in winkelcentrum Sterrenburg en aan de Statengang.

Men At Work

Neonlichten, opvallende kleren en streetstyle: dat was Men At Work in een notendop. De lampen van de vestiging aan het Statenplein gingen in 2018 definitief uit, want de keten ging failliet. Het leek even alsof er een doorstart mogelijk was, maar de onderhandelingen liepen op niets uit.

Volledig scherm De voormalige Men At Work aan het Statenplein | Foto: indebuurt Dordrecht

Miss Etam

Miss Etam was voor veel Dordtenaren een vaste stop bij het shoppen. In de zaak werd dameskleding in veel maten verkocht. Dat was niet anders bij het filiaal aan de Sarisgang in Dordrecht. Helaas voor de vaste klanten ging het niet goed met FNG Groep, waar Miss Etam onder viel. In 2020 viel het doek voor het kledingmerk. Daarna werd het wel overgenomen, maar ging het als webshop verder.

Volledig scherm Het pand van Miss Etam stond maanden leeg. | Foto: indebuurt Dordrecht

DIDI

Weet je nog dat DIDI in de Drievriendenhof zat? Daar kwam een paar jaar geleden verandering in. DIDI hield het hoofd niet boven water en verdween uit het straatbeeld. Je kunt de kleding van het merk wel online kopen.

Volledig scherm Didi in Drievriendenhof. | Foto: indebuurt Dordrecht

CoolCat

Was je op zoek naar een shiny outfit voor een schoolfeest of gewoon kleding voor een normale dag? Bij CoolCat slaagde je gegarandeerd. Bij binnenkomst kwamen de glitters, opvallende prints en de hipste jeans je tegemoet. In maart 2019 werd CoolCat failliet verklaard. In eerste instantie ging het alleen om de winkels in Nederland, maar twee weken later volgden ook de zaken in België. Sindsdien is CoolCat alleen nog een webshop met kinderkleding.

Volledig scherm De voormalige CoolCat in de binnenstad. | Beeld: Streetview

Schoenenreus

De kans is groot dat jij schoenen van Schoenenreus hebt gehad. In de winkel liep je eerst naar het geelrode meetapparaat om je maat te checken voordat je op zoek ging naar een nieuw paar sneakers, sandalen of laarzen. Weet je nog? In 2013 ging de winkelketen al failliet, waarna een doorstart kwam. Helaas werd in 2015 opnieuw een faillissement uitgesproken door de rechtbank. Herken je deze Schoenenreus bij de Dubbeldamseweg Zuid nog?

Volledig scherm Schoenenreus Dubbeldamseweg Zuid. | Foto: Streetview

