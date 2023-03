Terreurverdachte (34) uit Gorinchem opgepakt: ‘Zag ineens gemaskerde mannen in de lift’

Verzet tegen onder water zetten van deel Merwelan­den groeit: ‘Zo is er over tien jaar geen Biesbosch meer’

Het is nog maar de vraag of de ingrijpende plannen voor recreatiegebied Merwelanden in Dordrecht doorgaan. Het verzet tegen het onder water zetten van de Hel- en Zuilespolder groeit. ,,Rijkswaterstaat moet van dit gebied afblijven.’’