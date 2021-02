Te hoge vrachtwagens door sneeuw op het dak veroorzaken file bij Drechttunnel

Seksklan­ten 15-jarig meisje krijgen acht maanden cel: ‘Daders hadden haar leeftijd moeten controle­ren’

4 februari De Zwijndrechtse vader D.Y. (37) is veroordeeld tot twaalf maanden celstraf, waarvan vier maanden voorwaardelijk, omdat hij thuis twee keer onbeschermde seks had met een meisje van pas 15 jaar oud. Mededader K.H. (38) uit Rotterdam kreeg woensdag een even hoge straf van de rechtbank in Dordrecht.