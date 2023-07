Syrische asielzoekers helpen Gerda (69) en Jan (71) met klusjes in de tuin: ‘Zitten we ons niet te vervelen’

Van florerende textielfa­briek in Syrië naar klein atelier in de polder: ‘Hopelijk groeit het uit tot iets groots’

In 2013 vluchtte Mohamad Alkbrsli vanuit Syrië naar Nederland. In zijn vaderland was hij directeur van een succesvolle textielfabriek, maar door de oorlog raakte hij alles kwijt. De drang om te ondernemen bleef altijd. Nu is hij samen met zijn vrouw Heba in Alblasserdam een piepklein naaiatelier begonnen. ,,Hopelijk kan dat net als in Syrië ook uitgroeien tot iets groots.’’