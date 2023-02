Suzan zamelt meubels in voor mensen in armoede: 'We krijgen dagelijks aanvragen'

indebuurtSuzan de Groot startte zeven jaar geleden met Geef het Dordt. Dit is een stichting die meubels inzamelt voor mensen die in armoede leven en noodhulp nodig hebben. In de oude dansschool langs de Merwedestraat hebben ze een flink magazijn waar vrijwilligers hele inboedels samenstellen. En daar blijft het niet bij, want Suzan heeft nog veel meer ideeën.

Het initiatief voor Geef het Dordt ontstond in Wielwijk vanuit het project Achter de Voordeur. Omdat de opslagruimte plat moest vanwege nieuwbouw, werd aan Suzan gevraagd of zij een ander doel voor de meubels wist. “Ik vond het zo zonde dat er niets meer met de spullen werd gedaan, dus besloot ik het zelf op te slaan in een andere ruimte. Ik wilde mensen die het nodig hadden graag blij maken met deze gratis spullen. Vanuit mijn netwerk kreeg ik hulp en zo ontstond uiteindelijk de stichting Geef het Dordt.”

Geen stichting zonder vrijwilligers

Inmiddels komen er dagelijks nieuwe aanvragen binnen voor complete inboedels, fietsen of losse meubels. Er zijn vijfentwintig vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles op rolletjes loopt. Van het checken van meubels tot het maken van cadeaupakketten. En van de administratie tot het ophalen en afleveren van meubels in een busje. Ook wordt er samengewerkt met organisaties en kringloopwinkel Graafstroom in Goudriaan. “Als wij dingen missen, komen zij het diezelfde dag nog brengen.”

Volgens Suzan is de stichting groot geworden door giften van betrokkenen. “We krijgen geen subsidie, dus moeten het echt hebben van donaties. Alles wat in ons magazijn staat, hebben we gekregen. Laatst kregen we zelfs vijftig gloednieuwe fietstassen en driehonderd rollen behang. Dat is natuurlijk fantastisch! Tegenwoordig werken we ook met vouchers vanuit de Sociale Dienst. Als zij zien dat iemand echt spullen nodig heeft, kunnen ze zo’n voucher bij ons inleveren. Daar krijgen wij dan wat geld voor terug.”

Quote Hulpverle­ning betekent niet dat we mensen pamperen Suzan de Groot, Geef het Dordt

Niet pamperen

Door de jaren heen heeft Suzan geleerd dat ze goed de grenzen moet bewaken. “Hulpverlening betekent niet dat we mensen pamperen. We zoeken zelf een inboedel bij elkaar, gegadigden mogen het niet zelf uitzoeken. Is iemand alleenstaand, maar wil diegene een tweepersoonsbed? Daar beginnen we niet aan, want dat bed is hard nodig voor een gezin.”

Maar dat betekent niet dat het een bij elkaar geraapt zooitje is. De vrijwilligers letten juist extra goed op welke meubels en spullen ze voor een inboedel klaarzetten. “We kijken naar de gezinssamenstelling, maar ook naar de achtergrond en religie”, vertelt Suzanne. “Zo geven we toch een persoonlijk tintje aan de inboedel. We hebben op dit moment te maken met een vluchtelingencrisis en ook deze mensen komen bij Geef het Dordt terecht. Omdat onze vrijwilligers ook verschillende achtergronden hebben, kunnen we die kennis inzetten.”

Speciale ruimte voor fietsen

Suzan heeft niet de intentie om de stichting nóg groter te maken. Daar is geen tijd en ruimte voor. Wel wil ze zich meer focussen op het verzorgen van gratis fietsen. Een aantal vrijwilligers knapt fietsen op om ze daarna een nieuwe bestemming te geven. “Ik wil hier op het terrein een overdekte ruimte realiseren, zodat we daar de fietsen kunnen stallen. Er zijn mensen die een complete inboedel nodig hebben, maar sommigen hebben aan een fiets genoeg.”

Opa- en omadag

Daarnaast heeft Suzan een idee speciaal voor opa’s en oma’s. “Deze doelgroep wordt wel eens vergeten, maar als opa of oma wil je het beste voor je kleinkind. Als je zelf nauwelijks kunt rondkomen en geen cadeautjes kunt geven, is dat pijnlijk. Daarom willen we een evenement opzetten en hier al ons ontvangen speelgoed uitstallen. We roepen de opa’s en oma’s op, zodat ze hier een cadeautje kunnen uitzoeken. Ik heb ideeën en energie genoeg en blijf het runnen van de stichting met veel liefde doen.”

Zelf doneren

Wil jij Geef het Dordt steunen en jouw meubels gratis aanbieden? Stuur een bericht via dit formulier en dan neemt de stichting contact met je op.

