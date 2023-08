Supermarkteigenaar start nieuwe winkel en neemt voorschot op tabaksregel

LEZERSBRIEVEN ‘Chemours moet serieus verantwoor­de­lijk­heid nemen!’

Meer aandacht in het onderwijs voor de Holocaust, een oproep om Chemours te dwingen verantwoordelijkheid te nemen voor de vervuiling die ze in de Drechtsteden heeft veroorzaakt. Het is de serieuze hoofdmoot van de lezersbrieven deze week. Maar daarmee mogen de zorgen van bewoners van het Sterrenburgplein niet worden weg gewuifd.