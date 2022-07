Supermaan te zien: weersomstandigheden, tijdstippen en fototips

indebuurtOp woensdag 13 juli 2022 krijgen we voor de laatste keer dit jaar een supermaan te zien. Waar bekijk je dit fenomeen in Dordrecht en hoe maak je een goede foto van de supermaan?

Bart Stolte is voorzitter van de Sterrenwacht in Rijswijk. Hij vertelt: “De maan staat een paar keer per jaar dichter bij de aarde, zo ook op woensdag 13 juli. Dat komt omdat de baan van de maan om de aarde niet perfect rond is.”

Gunstige weersomstandigheden in Dordrecht

De supermaan is op woensdag om 20.38 uur het dichtst bij de aarde, dit is dus even voor zonsondergang. De zon gaat die dag rond 21.55 uur onder en de maan komt daarna om 22.30 uur op. De supermaan is dus pas na zonsondergang te zien.

Het is op woensdagavond helder weer. De kans op bewolking is maximaal 30 procent, zo is op Weeronline te lezen. De temperatuur ligt daarbij tussen de 14 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden, het is dus aangenaam weer om de maan te bekijken.

Hier in Dordrecht maak je de perfecte Instagramfoto

Heb je nou altijd al eens een mooie foto willen maken van zo’n supermaan? Dit is de perfecte avond vanwege de heldere lucht. Bart heeft tips om de supermaan van 13 juli mooi vast te leggen.

“De volle maan is het mooiste als ze net boven de horizon en de gebouwen uitsteekt. Dat is op woensdagavond rond 22.30 uur, vertelt Bart. “De maan komt dan op in het oosten. Het is een mooi plaatje als je de maan als achtergrond hebt bij de skyline van Dordrecht. Dan valt extra op hoe groot ze is.”

Goede locaties om de maan met de skyline van Dordrecht vast te leggen zijn bijvoorbeeld bij de Maasboulevard of het Veerplein in Zwijndrecht of het Merwehoofd in Papendrecht. Maar ook andere gebouwen kunnen prachtig zijn met het maanlicht, zoals de Prins Clausbrug, Villa Augustus, Watertoren Buitenlust of de Kyck over den Dyck.

Leuk weetje: eigenlijk is zo’n grote maan gezichtsbedrog. Ook al staat de maan op 13 juli dichter bij de aarde, dat verschil is met het blote oog haast niet te zien. Dit is voorlopig de laatste supermaan die we te zien krijgen. De volgende zie je pas weer op 1 augustus 2023.

Zoveel dichterbij staat de maan

Als de maan het dichtst bij de aarde is, staat ze 363.345 kilometer van de aarde af. Het verste weg is dat 405.500 kilometer. Om precies te zijn is de maan op woensdagavond op 363.666 kilometer afstand van de aarde. De vorige supermaan stond nog dichter bij de aarde.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.