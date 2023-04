Supercar-eigenaren in de rij om zieke kids een topdag te bezorgen: ‘Vloot wordt daardoor steeds exclusiever’

Felle kritiek op coalitie­par­tij GroenLinks: ‘Houd op met hier te doen alsof we niets doen aan sociale woningbouw’

GroenLinks kreeg het dinsdagmiddag in Dordrecht voor de kiezen tijdens een debat over woningbouw in het stadhuis. De partij zou te weinig doen om meer sociale woningen te bouwen, sinds ze met de VVD in een coalitie zit.