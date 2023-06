Suikerdorp Puttershoek krijgt Zoete Zaterdag

Jongen (16) aangehou­den voor woningover­val in Sliedrecht, buurt is geschrok­ken: ‘Toch gek dit’

Voor de woningoverval aan de Rembrandtlaan in Sliedrecht maandag is een 16-jarige jongen uit Papendrecht aangehouden. Bij de overval raakte niemand gewond, maar er werd wel geld buitgemaakt. De buurt rondom de woning is geschrokken: ,,Het is toch gek, op klaarlichte dag, terwijl er honderden mensen voorbijrijden.”