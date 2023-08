Succesvolle handtekeningenactie voor Antonio en De Kleine Griek: ‘Heel Dordrecht staat achter mij’

COLUMN Ik zeg: nú inzetten op onteige­ning van pand Teerlink

Om de criticasters even voor te zijn: inderdaad… aan het verval van pand Teerlink aan de kop van de Kalkhaven heb ik in de loop der jaren al (ik heb even geteld) minstens tien columns gewijd. Nou ja, eigenlijk meer zelfs, want in nog eens een handvol kroniekjes over andere lang slepende Dordtse ‘affaires’ (Kunstkerk, ANWB-pand, hotel Vrieseplein, rioolkast Hazelaarlaan, stadion FC Dordrecht) refereerde ik ook dikwijls aan die vervelende patstelling die de oorzaak is van de teloorgang van dit voor Dordt zo gezichtsbepalende gebouwtje. Maar ach, over een periode van bijna 14 jaar (met dus meer dan 3000 columns) valt dat eigenlijk nog best mee, toch?