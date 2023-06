Succesvolle eerste editie Puttershoek aan de Maas: ‘Het heeft onze stoutste dromen overtroffen’

COLUMN ‘Ik word daar zó blij van en ik ben vast niet de enige’

Weet je wáár je nou eens een stukje over moet schrijven? Ja, ik ben me bewust van het feit dat ik zinnetje al eens vaker opgevoerd heb in één of meerdere van de ongeveer 3000 columns die ik de afgelopen twaalf-en-een-half jaar voor deze krant produceerde.