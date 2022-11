Studentenraad wil af reclame voor gokken en dating-apps op het Leerpark

G. (42) verklikte stelende collega’s, maar sloeg zelf aan het pikken: ‘Zodra schoonma­kers weg waren’

Al twintig jaar was H.G. (42) een loyale werknemer van het Dordtse bedrijf Intersafe. De teamcoördinator van het pakhuis verklikte bij zijn baas zonder enige twijfel twee collega’s die spullen pikten. Het duo werd ontslagen. In plaats van een waarschuwing leek die diefstal G. juist op een idee te hebben gebracht. Enkele jaren later beroofde hij zijn werkgever van kostbare spullen. ,,Ik ga liever de kliniek dan de bak in’’, vertelde de verdachte donderdag in de rechtbank.

