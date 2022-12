Stroomstoring treft groot deel Heerjansdam

Ultieme ontsnap­pings­po­ging met gestolen busje eindigt in de sloot, bestuurder aangehou­den

Een in Dordrecht gestolen bestelbus is vannacht na een politieachtervolging in een sloot in de Hoeksche Waard terechtgekomen. Agenten hebben de bestuurder van het voertuig aangehouden op verdenking van diefstal.

1 december