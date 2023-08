Hulpverle­ners rukken massaal uit voor te water geraakte auto in Dordrecht

Aan de Van Elzelingenweg in Dordrecht is zaterdagochtend een verlaten auto in een sloot aangetroffen. Hulpdiensten hebben de sloot uitgekamd, maar troffen zowel in de auto als in het water niemand meer aan. ,,Lijkt erop dat het met een sisser is afgelopen.’’